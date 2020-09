Slovenija: 77 novih okužb

V Sloveniji so v sredo na novi koronavirus testirali 2489 ljudi, okužbo pa so potrdili pri 77. Umrl ni nihče od bolnikov s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje jih je potrebovalo 26, od tega jih je bilo v intenzivni negi pet. Dva so iz bolnišnice odpustili, je vlada objavila na Twitterju.