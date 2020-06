V torek so v Sloveniji potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom, testirali pa so 807 oseb. Oba primera so zabeležili v Mariboru, kjer gre za izbruh znotraj družine, zaradi katerega so v torek v karanteno napotili razred tretješolcev na eni od mariborskih osnovnih šol. Skupno je bilo tako v Sloveniji potrjenih 1477 primerov okužbe s tem virusom. V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnični oskrbi ostaja pet bolnikov, med njimi ni nihče na oddelku intenzivne terapije.