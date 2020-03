Slovenija in EU ponudili pomoč Hrvaški

Slovenski premier Janez Janša je po današnjem močnem potresu na območju Zagreba že govoril s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in Hrvaški ponudil pomoč. Pomoč je Hrvaški ponudila tudi EU z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičičem, ki je na Twitterju zapisal, da pozorno spremljajo, kaj se dogaja na Hrvaškem, in da so v stiku z oblastmi. »Pripravljeni smo pomagati,« je zagotovil komisar iz Slovenije. Solidarnost Hrvaški sta izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. »EU je z vami, ostanite trdni,» je tvitnila Von der Leynova po pogovoru s Plenkovićem. Michel pa mu je zagotovil, da »EU stoji skupaj z našimi prijatelji in je pripravljena pomagati«.

Stanje v hrvaškem mestu je dramatično, prebivalci so na ulicah in v avtomobilih, saj je temperatura tudi v Zagrebu in okolici močno padla. Potres je prizadel predvsem najožje središče, kjer so v glavnem stare stavbe.