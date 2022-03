Slovenija in Italija med »sovražnimi« državami

Slovenija in Italija sta se znašli na seznamu »Rusiji sovražnih držav«, kar velja za vse države članice Evropske unije, pa še za Avstralijo, Združeno kraljestvo, Kanado, Monako, San Marino, Južno Korejo, ZDA, Švico in Japonsko. Ruske oblasti so odločile, da bodo lahko ruski podjetniki in posamezniki upnikom iz teh držav lahko začasno odplačevali dolgove v rubljih. Ruska valuta je od januarja izgubila 45 odstotkov vrednosti.

V skladu z odlokom bodo dolžniki lahko od ruskih bank zahtevali, da se v imenu tujega upnika odpre poseben račun in dolgove poplača v rubljih, v skladu z dnevnim menjalnim tečajem ruske centralne banke. Ta novi začasni postopek velja za plačila, ki presegajo 10 milijonov rubljev (približno 66.000 evrov) na mesec.

Vrednost rublja se je danes spustila še za 10 odstotkov. Po novem je treba za en ameriški dolar odšteti 137,7 rublja, kar je najnižja vrednost, ki jo je ruska valuta zabeležila doslej.