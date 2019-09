Slovenija in neznanka Di Maio

V odnosu do slovenske manjšine in Slovenije je vsaka italijanska vlada zgodba zase. Politično gledano odnose krojijo vladna zavezništva in predsedniki vlad, ko gre za konkretna vprašanja pa je zelo pomembno, če že bistveno vlogo igrajo posamezni ministri in njihovi državni sekretarji. Seveda tudi ministrski funkcionarji, ki marsikdaj sprejemajo za manjšino pomembne odločitve in ki ostajajo na položajih tudi, ko se menjajo ministri. O prvi vladi Giuseppeja Conteja smo napisali, da ni gojila posebnih odnosov s slovensko manjšino, kar velja tudi za Slovenijo, če izvzamemo polemiko o fojbah, ki pa jo ni izzvala vlada, temveč notranji minister Matteo Salvini.

Za italijansko-slovenske odnose je v prvi vrsti pristojno zunanje ministrstvo, ki ga po novem vodi Luigi Di Maio, lider Gibanja 5 zvezd, ki na področju zunanje politike nima nobenih izkušenj. Di Maio je na Farnesini zamenjal Enza Moavera Milanesija, izkušenega pravnika in diplomata, ki se je v »rumeno-zeleni« vladi veliko ukvarjal z evropskimi zadevami in zelo malo z odnosi s sosednjimi državami.