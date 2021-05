Slovenija morda že v sredo zelena

Slovenija bi v zeleno fazo sproščanja ukrepov lahko prešla že v sredo, napovedujejo v novi projekciji na Institutu Jožef Stefan. Reprodukcijsko število (Rt) je po novem padlo na približno 0,75, so izračunali. Blizu mejnika za spremembo barve pa sta tudi sedemdnevno povprečje potrjenih okužb in število hospitaliziranih covidnih bolnikov. Prvo je padlo na 333 in torej za 33 presega mejnik za spremembo barve, drugo pa na 316, ko je mejnik prav tako 300. Na Istitutu ocenjujejo, da se je v drugem epidemičnem valu v Sloveniji do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva ,trenutno pa je delež kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.