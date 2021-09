Slovenija na dnu lestvice EU

Po novi javnomnenjski raziskavi evropskega parlamenta Eurobarometer so anketirani iz Slovenije med najbolj nezadovoljnimi s strategijo nacionalne vlade pri cepljenju proti koronavirusu. Delež nezadovoljnih znaša kar 66 odstotkov. Slovenija je tudi v skupini držav članic, kjer je dvomov o prednostih cepljenja največ. Stopnja zaupanja, da bo slovenska vlada pravilno ravnala z evropskimi sredstvi za okrevanje, je najnižja v Evropski uniji. Da je smer, v katero gre država, pravilna, jih meni le 14 odstotkov.

Le 40 ostotkov anketirancev iz Slovenije meni, da predstavlja cepljenje državljansko dolžnost, kar postavlja Slovenijo na nezavidljivo predzadnje mesto med članicami EU, zadnja je Bolgarija z 39 odstotki. Kar 76 anketirancev iz Italije meni, da pomeni cepljenje državljansko dolžnost, kar postavlja državo na šesto mesto lestvice EU, kjer prvo mesto pripada Portugalski.

Situacije se močno razlikujejo od države do države, tudi ta raziskava pa potrjuje, da ima Slovenija zelo visok odstotek proticepilcev in dvomljivcev v cepivo.

In kakšni so razlogi za takšno stanje? Najbrž jih je več in so vezani tudi na veliko nezaupanje do aktualne vlade, kar pa ne opravičuje takšne dvome v cepivo, kar se odraža tudi v nizki precepljenosti prebivalstva in posledični rasti dnevnih okužb v Sloveniji.