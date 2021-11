V petek so opravili 8127 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 3232 oz. 39,8 odstotka. V bolnišnicah zdravijo 1106 covidnih bolnikov, to je 21 manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 266 bolnikov, 10 več kot dan prej. V petek je umrlo 22 covidnih bolnikov. Najmlajši hospitalizirani covidni bolnik je star 18 let, najmlajši na intenzivni negi pa 29 let.