Slovenija ne izključuje zaprtja meje z Italijo

Zaradi širjenja koronavirusa bo tudi Slovenija zaprla meje, če bo treba, oz. izvajala ukrepe, ki so primerni v takih razmerah, je novinarjem ob robu slovesnosti ob predaji novega helikopterja policijski letalski enoti na Brniku dejal predsednik slovenske vlade v odstopu Marjan Šarec. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je danes seznanil z aktualnimi razmerami in aktivnostmi glede novega koronavirusa. Sklenili so, da je treba odločitve glede ukrepanja na meji z Italijo, ki ostaja odprta, smiselno uskladiti z državami, ki mejijo na Italijo.

Možnost pojava novega koronavirusa v Sloveniji je po oceni ministrstva za zdravje velika. »Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Slovenija je pripravljena na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe,« so še zagotovili po sestanku sekretariata. Zmogljivosti in potrebna sredstva za interveniranje v primeru širšega obsega okuženih so na voljo, je zagotovil Šarec. Na seji so po njegovih besedah obravnavali tudi sorazmernost ukrepov, da ti ne bi bili ne preveč ne premalo obsežni. Poleg tega je zelo pomembna koordinacija med sosednjimi državami, je dejal še predsednik vlade v odstopu.