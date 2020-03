Slovenija ni pozabila na Italijane in Madžare

V Istri, kjer živi italijanska manjšina, v teh urah prebivalci v zvezi s koronavirusom dobivajo na dom tudi informacije in navodila v italijanščini. Zgibanko sta izdala Ministrstvo za zdravje in slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki sta na območju, kjer živi madžarska skupnost, poskrbela za navodila tudi v madžarščini. Slovenija v tem zelo težkem trenutku torej ni pozabila na svoji avtohtoni manjšini, kot dokazujejo tudi navodila v italijanščini in madžarščini na spletni strani zdravstvenega ministrstva že v času ko ga je vodil minister Aleš Šabeder.

Pobudo ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je javno pohvalil Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije, krovne zveze Italijanov v Sloveniji in Hrvaški. »Prav je, da Slovenija tudi v teh dramatičnih trenutkih kar se da vztraja pri izvajanju dvojezičnosti, saj sodi spoštovanje jezika med ustavne pravice, da se tudi v tem času noben državljan Slovenije ne bo čutil drugorazrednega državljana,« je poudaril Tremul.