Slovenija nocoj predstavlja pesem za Evrovizijo

Slovenijo bo na pesmi Eurovizije, ki bo maja v Liverpoolu zastopala skupina Joker Out - Bojan Cvjetićanin (vokal, kitara), Kris Guštin (kitara), Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas) in Jure Maček (bobni) - s pesmijo Carpe Diem. Širša javnost jo bo lahko premierno spremljala nocoj ob 20. uri na TV SLO 1 med oddajo Misija Liverpool, ki jo bo vodila Miša Molk.

Pesem Carpe Diem bodo člani skupine na Evroviziji izvedli v slovenščini. »Želeli smo ustvariti hudo pesem, ki nam bo všeč. Nismo hoteli stopiti iz svoje kože, ker potem to ne bi bili več mi, ne bi bilo več iskreno,« je v intervjuju za MMC RTVSLO povedal Jan Peteh, ki je dodal: »S svojo interpretacijo in nastopom verjetno želimo prevesti slovenščino v neki univerzalen jezik plesa in zabave, ki ga vse države razumejo.« »Rad bi Evropejcem predstavil, kaj pomeni shagadelic rock’n’roll,« pa je povedal Kris Guštin.

Oddaja Misija Liverpool bo poleg glavnih zvezd večera skupine Joker Out gostila tudi številne druge glasbenike, ki so tesno povezani z evrovizijskimi zgodbami preteklih let. Na odru studia 1 Televizije Slovenija bodo nastopili Amaya, LPS, Nuša Derenda in Tomaž Mihelič. V spremljevalnem programu pa bo tokrat z nami tudi kantavtorica Konstrakta, ki je leta 2022 na izboru za Pesem Evrovizije zastopala Srbijo.