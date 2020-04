Slovenija po pogostosti testiranja v samem vrhu lestvice

Po podatkih, objavljenih na spletni strani worldometers.info, je Slovenija med državami nekdanje Jugoslavije, a ne samo, pač pa tudi na evropski in svetovni ravni, po številu opravljenih testiranj na koronavirus v samem vrhu lestvice.

V Sloveniji so doslej bris odvzeli 13.590 ljudem na milijon prebivalcev. V Evropi so se bolje odrezali le Fersko otočje, Islandija, Gibraltar, Luksemburg, Malta, Lihtenštajn, Švica, Estonija in San Marino. V Italiji so na milijon prebivalcev testirali 11.937, v Nemčiji 10.692, v Španiji 7593.

Med državami nekdanje Jugoslavije in na Balkanu so po Sloveniji Hrvaška (2793 brisov na milijon prebivalcev), Črna gora (2742), Severna Makedonija (2540), Bolgarija (2288), Romunija (2131), Bosna in Hercegovina (1809), na repu lestvice pa Srbija (979) in Albanija (893).