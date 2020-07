Slovenija: potrdili 14 okužb, ena smrtna žrtev

LJUBLJANA – V Sloveniji so v petek ob 918 testiranjih potrdili 14 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Ena oseba je umrla. V bolnišnicah se zdravi 19 bolnikov s covidom-19, od tega štirje na intenzivni negi.

V petek so v domačo nego odpustili štiri bolnike. Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2066 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 116 oseb.

Po podatkih spletne strani Sledilnik za covid-19 so v petek po dve noviokužbi zabeležili v občinah Kranj in Rogatec, po eno pa v občinahLjubljana, Velenje, Kamnik, Šenčur, Vipava, Žalec, Mozirje, Bloke, IlirskaBistrica in Sevnica.