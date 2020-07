Slovenija: potrdili 29 novih okužb in ena smrtna žrtev

LJUBLJANA – V torek so v Sloveniji opravili 1150 testiranj in potrdili 29 okužb z novim koronavirusom. En bolnik s covidom-19 pa je umrl, četrti v štirih dneh. Pred tem zaradi covida-19 ni umrla nobena oseba od 31. maja. V bolnišnici je 22 oseb, od tega dve na intenzivni negi, eno oseb pa so odpustili iz bolnišnice.

NA HRVAŠKEM

V istrski županiji na Hrvaškem so v preteklih 24 urah opravili 277 testov na novi koronavirus, 19 je bilo pozitivnih. V istrskem štabu civilne zaščite so pojasnili, da je 11 okuženih že bilo v samoizolaciji, tri osebe pa so bile v stiku z okuženimi. Tri okužbe naj bi bile uvožene iz tujine, za dve pa še ne vedo vira okužbe. Izpostavili so, da je epidemiološko stanje v županiji pod nadzorom. V samoizolaciji v istrski županiji je 294 ljudi, v preteklih 24 urah pa je okrevala ena oseba, so še dejali.

Skupno pa so v zadnjem dnevu ob 1279 testiranjih zabeležili 108 novih primerov okužb z novim koronavirusom in dve smrtni žrtvi. Največ, 40 novih okužb so od torka popoldne potrdili v vukovarsko-sremskižupaniji.