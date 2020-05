Slovenija preklicala epidemijo covid-19

Slovenska vlada je pozno sinoči na dopisni seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ker pa nevarnost širjenja še ostaja, v veljavi še ostajajo nekateri ukrepi.

Kot kaže, je Slovenija prva država, ki preklicuje epidemijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji in meni, da trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa. Ne odpravljajo pa jih v celoti.

V veljavi ostajajo splošni in posebni ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih.

V Sloveniji je bilo do 13. maja potrjenih 1464 primerov okužbe. »Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno manj kot ena,« sporoča NIJZ.

Med najpomembnejše ukrepe za omejitev širjenja so testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, odrejanje karantene za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance.