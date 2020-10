Slovenija se pripravlja na policijsko uro

Slovenija se zaradi zelo hitrega povečanja števila okužb z novim koronavirusom pripravlja na prvo drevišnjo policijsko uro oz. prepoved gibanja na prostem med 21. in 6. uro. Izjeme od te prepovedi so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere. Ljubljana je bila preteklo noč že dejansko prazna, kar pomeni, da se ljudje pripravljajo na stroge ukrepe, v središču mesta je bilo videti le redke sprehajalce, vsi javni lokali pa so itak zaprti že od sobote. Takšnih prizorov v glavnem mestu Slovenije ni bilo videti niti med prvim spomladanskim valom epidemije. Kdor bo prekršil prepoved, bo lahko kaznovan.