Slovenija še v »črni fazi«

Slovenska vlada je na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila kriterije za odpravo omejitvenih ukrepov za različne faze umirjanja epidemije z novim koronavirusom. »Zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti in le skupaj in z odgovornim ravnanjem lahko zmanjšamo obremenitve,« je v tvitu zapisal premier Janez Janša.

Slovenija je trenutno v zadnji »črni fazi«. Prva sproščanja ukrepov je pričakovati, ko bi sedemdnevno povprečje okužb padlo pod 1350, število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 pa pod 1200, kar se je zadnjič zgodilo 12. novembra. Takrat bo lahko prešla v »oranžno fazo«, ki predvideva odprtje servisnih dejavnosti in trgovin ter vrtcev in šol za učence s posebnimi potrebami in prvo triado. V omenjeni »oranžni fazi« se sprostijo športne aktivnosti na prostem vključno s smučišči, dovoljeno je zbiranje do deset oseb, odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh regijah, ki dosežejo to stanje.