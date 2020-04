Slovenija šele sprošča ukrepe, a Ljubljančani se težko odpovejo tržnici

Slovenci so doslej zelo dobro spoštovali vladne omejitve in prepovedi za zajezitev širjenja koronavirusa, novica, da bo vlada s ponedeljkom sprostila nekatere prepovedi, pa je v ljudeh morda ustvarila psihološki vtis, da je najhujše mimo. Na ljubljanski tržnici, ki je v času virusa samevala, je bilo danes dopoldne veliko, za krizne razmere najbrž preveč ljudi, na spregled ni bilo policistov in mestnih redarjev, ki bi preverjali, če čakajoči pred stojnicami z zelenjavo in sadjem res spoštujejo varnostne razdalje. V glavnem so sicer ljudje previdni in se držijo navodil, a ne vsi.

S ponedeljkom bo v Sloveniji dovoljeno opravljanje tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. Prav tako so s ponedeljkom odpravili prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza, ki jih organizirajo gospodarski subjekti za prevoz zaposlenih na delovno mesto. 20. aprila vrata med drugim znova odpirajo trgovine z gradbenim materialom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, med drugim vulkanizerske, na voljo bodo tudi nekatere druge storitve. Frizerski in kozmetični saloni pa bodo v Sloveniji lahko odprli 4. maja.