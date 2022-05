Slovenija: število dnevno potrjenih okužb se niža

V četrtek so ob 926 PCR-testih in 6445 hitrih antigenskih testih potrdili 726 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 75 bolnikov in devet na oddelkih intenzivne nege. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani štirje bolniki manj kot dan prej, na oddelkih intenzivne terapije je število bolnikov enako kot dan prej.

Skupno sta hospitalizirani 202 osebi s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 19.

V primerjavi s sredo so v četrtek potrdili 264 okužb manj, s prejšnjim četrtkom pa 525 manj. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 11.711 aktivnih primerov okužbe, kar je 406 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 786 in je za 74 nižje kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev se je v primerjavi s torkom zmanjšalo za 19 in znaša 554.