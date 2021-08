Slovenija v rdeči fazi po evropskem semaforju

V Sloveniji so včeraj ob 2953 PCR testiranjih potrdili 542 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 18,4-odstoten, kar je za 1,1 odstotka več kot v četrtek. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je povečalo za 30 in znaša 393, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za 17 in znaša 216, kar pomeni vstop v rdečo fazo epidemije po evropskem semaforju. Za prehod v rdečo fazo mora namreč 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev presegati 200. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 4618 aktivnih primerov okužbe, kar je 343 več kot dan prej. V četrtek so opravili tudi 19.729 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.