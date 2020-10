Slovenija zaostruje ukrepe

Od petka bo v Sloveniji dovoljeno zbiranje do največ 10 ljudi hkrati, do 500 le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ, je danes sklenila vlada. Hkrati bo na dogodkih prepovedana strežba hrane. Policija bo od petka dosledno kaznovala kršitve omejitve zbiranja, med drugim tudi na petkovih protestih, je izjavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Inšpektorji bodo nadzorovali spoštovanje odloka v zasebnih druženjih, med drugim v restavracijah, gostilnah ali društvih, je izpostavil. Strežba v lokalih bo po novem možna le za mizami. Pri omejevanju zakusk na prireditvah so upoštevali ugotovitve epidemiologov, je izpostavil Hojs, ki so ugotovili, da je bilo kar nekaj okužb v zadnjem času posledica porok, pogrebščin, zabav kolektivov ter pogostitev na različnih prireditvah. Odlok bo veljal tudi za verske organizacije, ki bodo tako morale dobiti soglasje NIJZ za obrede z udeležbo nad 10 ljudi.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je med drugim napovedal, da lahko protestniki na kolesih od petka pričakujejo, da jih bo policija bolj striktno identificirala in kaznovala ob nespoštovanju odloka.