Slovenska manjšina je dolgo čakala

Stalno institucionalno omizje za slovensko manjšino, ki se bo sestalo danes v Rimu, je bilo formalno ustanovljeno poleti leta 2012, ko je tehnično vlado vodil Mario Monti, ustanovitveni odlok pa je podpisala takratna notranja ministrica Anna Maria Cancellieri. Dogovarjanja in pogajanja za oblikovanje omizja so bila še kar naporna in so trajala skoraj dve leti, vodila sta jih sekretar na italijanskem zunanjem ministrstvu Alfredo Mantica in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.

Prvič se je omizje sestalo septembra leta 2012 pod predsedstvom vladnega podtajnika v Montijevi vladi Saveria Ruperta, ki je bil politično neodvisen, torej ni pripadal nobeni stranki. Ruperto, univerzitetni profesor prava, se je resno lotil dela, njegov mandat je trajal do parlamentarnih volitev februarja 2013, po katerih je predsednik Giorgio Napolitano mandat za sestavo vlade poveril demokratu Enricu Letti. Novi notranji notranji minister Angelino Alfano je za vodjo slovenskega omizja imenoval podministra Filippa Bubbica (DS), ki je to funkcijo ohranil v vladah Mattea Renzija in Paola Gentilonija. Bubbico je odstopil oktobra 2017, ko je zapustil Demokratsko stranko in prestopil v novo levičarsko gibanje MdP (danes LEU), omizje pa se je zadnjič sestalo junija 2016.