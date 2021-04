Slovenska potica zaščitena

Evropska komisija je danes v uradnem listu EU objavila izvedbeno uredbo, s katero je Slovensko potico zaščitila kot zajamčeno tradicionalno posebnost. To pomeni, da proizvodnja te tradicionalne slovenske sladice ni zemljepisno omejena, pogoj je le certifikat, da je izdelana skladno s potrjeno specifikacijo za Slovensko potico. Potica ima posebno mesto v slovenski kulinariki in je slovenska posebnost ter znamenitost, skoraj nacionalni simbol. Razširjena je po vseh slovenskih pokrajinah, se pa potice med seboj razlikujejo po imenih, nadevih, vrstah testa in tudi po obliki. Znanih je več kot 100 različnih vrst potic, pri pripravi nadevov pa velja velika raznolikost.

Slovenska potica je medtem enotna tako po vrsti testa, nadevih in obliki. Pripravljena je lahko s petimi različnimi tradicionalnimi nadevi - orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim ali pehtranovim s skuto. Pečena mora biti v potičniku, ki je tradicionalni pekač za peko Slovenske potice in zagotavlja edino pravo obliko potice, to je okroglo, z luknjo v sredini ter gladkim ali pokončno rebrastim zunanjim robom. Imeti mora tri do štiri zavoje, potica pečena v večjih potičnikih lahko ima še zavoj ali dva več. Najmanjšo dovoljeno velikost Slovenske potice zagotavlja potičnik s spodnjim premerom 14 centimetrov. Slovenska potica je lahko potresena s sladkorjem v prahu.