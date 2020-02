Slovenska potnika, ki sta ozdravela, sta prispela domov

Slovenska potnika z ladje za križarjenje Diamond Princess sta danes prispela v domovino. Na zadnjih testiranjih sta bila negativna in se počutita dobro. Med izkrcanjem z ladje v Jokohami na Japonskem sta bila pozitivna na novi koronavirus, zato so ju oblasti poslale v bolnišnici, kjer pa nista huje zbolela in sta imela le blage težave. Zgodba z ladjo Diamond Princess, na kateri so bili potniki v daljši karanteni, kar je sprožilo hitro širitev okužb, se je tako za Slovenijo zaključila, so povedali na slovenskem ministrstvu za zdravje.

Slovenskima potnikoma so po 12 dneh hospitalizacije pristojni spet vzeli brise, ki so pokazali, da na sebi nimata več virusa. Bila sta tako odpuščena, v Slovenijo pa sta priletela s komercialnim letalom in lahko tudi v Sloveniji živita normalno. Priletela sta na ljubljansko letališče v dopoldanskih urah.