Slovenska vlada ne bo podaljšala regulirane cene pogonskih goriv

Slovenska vlada je sklenila, da ne bo podaljšala reguliranih cen pogonskih goriv v Sloveniji, poroča STA. S 1. majem bodo tako cene spet prosto oblikovane.

Slovenska vlada je regulacijo cen 95-oktanskega bencina in dizla sprejela 14. marca, da bi umirila razmere na trgu pogonskih goriv, v veljavo pa so stopile dan kasneje. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter.

Slovenska vlada se zdaj ni več odločila za podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv, ker so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale. V vmesnem obdobju so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale in kot opažajo na ministrstvu, v Sloveniji trenutno ne zaznavajo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv.