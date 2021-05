Slovenska vlada v sredo s posvetovalno skupino o rumeni fazi

Trend zniževanja zasedenosti bolniških postelj v Sloveniji je opazen, so izpostavili na dananji vladni tiskovni konferenci o covidu-19, še vedno pa zaskrbljajo podatki o številu bolnikov na intenzivni negi. Drugi podatki se sicer izboljšujejo, sedemdnevno povprečje okuženih z novim koronavirusom je padlo pod 600 in so tako pogoji za prehod v rumeno fazo, ob številu hospitaliziranih, ki je zdaj nižje kot 500, že izpolnjeni. O tem bo v luči trenutnih epidemioloških razmer in pričakovanj vlada v sredo razpravljala s posvetovalno skupino za covid-19.

Prvič po 15. oktobru lani je bilo v Sloveniji 550 potrjenih dnevnih okužb, prav tako se je od 1. aprila bistveno zmanjšalo reprodukcijsko število (Rt), in sicer z 1,2 na 0,85, je izpostavil vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožefa Stefana Leon Cizelj. Številke se bodo po njegovem s cepljenjem izboljševale. Tedensko v Sloveniji postane imunih na covid-19 približno 50.000 ljudi. Zeleno fazo naj bi po zdajšnjih trendih dosegli v začetku poletja, je izpostavil, četudi je to še težko napovedovati, je še dodal.