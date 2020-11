Slovenska vlada za sedem dni podaljšala ukrepe

V Sloveniji še vsaj za nadaljnjih sedem dni velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Tako je sinoči sklenila slovenska vlada, ki je prav tako za sedem dni podaljšala tudi omejitev nočnega gibanja ljudi med 21. in 6. uro, pri čemer so izvzeti upravičenci, med njimi tudi osebe, ki so vstopile v državo z namenom tranzita.

Še naprej v Sloveniji velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj ter verskih obredov. Poroke ali partnerske zveze so dovoljene le z dovoljenjem ministrstva.