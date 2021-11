Slovenska vlada zaostrila ukrepe proti pandemiji

Slovenska vlada je na sinočnjem večurnem zasedanju, ki se je zaključilo v poznih večernih urah, sprejela niz ukrepov za zajezitev širjenja pandemije z novim koronavirusom po občutnem poslabšanju epidemiološke slike. Znižala je starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT, učenci se bodo bodo morali pogosteje samotestirati, v gostinskih lokalih pa bo možna strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno pa bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu. Ukrepi bodo začeli veljati v ponedeljek, nov režim testiranja v šolah pa teden pozneje. Medtem ko je bilo izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni in testirani) doslej obvezno za starejše od 15 let, bo po novem za starejše od 12 let. Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT, je na novinarski konferenci po seji vlade med drugim dejal Poklukar.

V trgovinah bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini, je dejal Poklukar. Ob tem je dodal, da maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

Poklukar je na novinarski konferenci po petkovi večerni seji vlade na Brdu pri Kranju poudaril, da šole ostajajo odprte. Bodo pa učenci in dijaki s 15. novembrom začeli samotestiranje v šolah trikrat tedensko. Vsakomur bo pripadalo 15 testov na mesečni ravni.

Na javnih kulturnih in športnih prireditvah bodo lahko obiskovalci le na fiksnih sediščih z razdaljo, med njimi bo moralo biti eno sedišče prazno. Izpolnjevati bodo morali pogoj PCT in nositi maske. Glede izvajanja verske svobode pa bo veljalo, da je kolektivno uresničevanje verske svobode dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nositi morajo maske in zagotavljati 1,5 metra medsebojne razdalje.