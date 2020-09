Slovenska vlada zaostruje ukrepe

Javni lokali bodo odprti do največ 22. ure in maske bodo ob večjem številu ljudi obvezne tudi na odprtih javnih prostorih, je sklenila slovenska vlada na današnji seji, poroča portal Siol.net. Med drugim je vlada sprejela ukrep o obvezni uporabi mask med poukom za učence od 7. razreda dalje, dijake, študente ter za pedagoške delavce ter za vzgojitelje v vrtcih in za učitelje.

Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, je še sklenila vlada na današnji seji. Ukrepi bodo začeli veljati od konca tedna oz. v prihodnjem tednu.