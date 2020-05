Slovenski koroški pravniki: zavlačevanje odpiranja meja protiustavno

Društvo slovenskih koroških pravnikov je danes odločno pozvalo k odprtju meja med Avstrijo in Slovenijo. Opozorili so, da je zavlačevanje pri odpiranju meja protiustavno. Predsednik DKSP Rudi Vouk je v pozivu, ki ga je naslovil na avstrijsko vlado med drugim zapisal, naj nemudoma spremeni »kratkovidno, protekcionistično in protievropsko držo do Slovenije«. Izpostavil je, da načelo enakosti zapoveduje enakopravno obravnavo, razlikovanja pa so protiustavna. Vouk ugotavlja, da ima Slovenija boljše epidemiološke pogoje v primerjavi z drugimi sosednjimi državami in da je kljub temu deležna slabše obravnave, kar pomeni kršitev ustavnopravnih zagotovljenih pravic oseb, ki želijo potovati v Slovenijo. Ocenil je tudi, da ima kdor potuje v Slovenijo in je ob povratku v Avstrijo deležen omejitve, dobre možnosti, da doseže pravico v postopku pred ustavnim sodiščem.

Koroški Slovenec in odvetnik Vouk je še menil, da gre tudi za kršitev manjšinske zakonodaje, konkretno 17. člena okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, ki jo je Avstrija ratificirala in jo tudi izvaja.