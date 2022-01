Slovenski laboratoriji polno obremenjeni, del vzorcev v Nemčijo

V Sloveniji so laboratoriji in točke za odvzem brisov za PCR-testiranje v zadnjih dneh ob velikanskem povečanju obolelih izjemno obremenjeni, poroča MMC RTV SLO. V nacionalnem laboratoriju ne zavrnejo nobenega brisa, vseh sedem laboratorijev pa deluje na robu zmogljivosti, zato nekaj tisoč vzorcev, ki jih ne zmorejo obdelati, odpeljejo v Nemčijo podjetju Eurofins, so zapisali, rezultate pa prejmejo naslednji dan.

Včeraj so sicer v Sloveniji ob 14.715 PCR testiranjih potrdili 9858 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 67-odstoten. Od treh testov sta bila več kot dva pozitivna.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 96.481 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 8489. Število aktivnih primerov okužb se je v četrtek v primerjavi z dnevom prej povišalo za 5771, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je višje za 421. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 4566, kar je 276 več kot dan prej.