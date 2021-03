Slovenski policisti na meji izrekli 47 karanten

Slovenski policisti so preko vikenda na meji z Italijo izrekli 47 karanten, od tega največ na območju novogoriške policijske uprave. Na meji z Avstrijo so jih izrekli 82, predvsem na območju kranjske policijske uprave.

Kot je znano, je v Sloveniji za vse, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, obvezna karantena na domu, sicer pa se ji lahko izogne, kdor predloži negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur, hitri test pa 24 ur od odvzema brisa.

Slovenski policisti so sicer od petka do nedelje skupno v državi opravili 7057 nadzorov in izrekli 926 ukrepov.