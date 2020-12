Slovenski policisti na meji z Italijo odslej v preurejenih zabojnikih

Slovenski policisti na meji z Italijo ne bodo več na mrazu, saj bodo razpolagali s preurejenimi zabojniki. Pred tem niso imeli primernega zaprtega delovnega prostora, je opozarjal Policijski sindikat Slovenije.

Začasne zabojnike na Fernetičih, Škofijah in Krvavem Potoku so preuredili. Med drugim so predelali okna in prestavili vrata tako, da lahko policist postopek nadzora izvaja neposredno iz objekta, kot se dogaja na običajnih mejnih prehodih. Zabojnike so opremili tudi s pisarniško opremo, obenem pa zagotavljajo naravno prezračevanje, hlajenje v poletnih mesecih ter ogrevanje v času zime. Na Fernetičih so dodatno poskrbeli še za ureditev razsvetljave, z upravljavcem ceste pa so ustrezno uredili tudi prometno signalizacijo. Od vzpostavitve kontrolnih točk na meji z Italijo spomladi je Policijski sindikat Slovenije opozarjal na neustrezne delovne pogoje za policiste, ki so se s prihodom zime še poslabšali.