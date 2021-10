Včeraj ob 13.20 so slovenski policisti na bivšem mejnem prehodu pri Fernetičih ustavili avtomobil lexus NX 300. Ugotovili so, da ima nameščene lažne nemške registrske tablice, ki so bile ukradene. Nadaljnja preiskava je pokazala, da je bil avtomobil ukraden 17. septembra v Italiji.

Voznika, 23-letnega državljana Ukrajine, bodo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.