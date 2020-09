Slovenski policisti prestregli v Neaplju ukraden range rover

Slovenski policisti so na mejni kontrolni točki pri Fernetičih prestregli v Neaplju ukraden avtomobil range rover evoque, vreden približno 25.000 evrov. Z avtomobilom italijanskih registrskih tablic je iz Italije v Slovenijo prispela 35-letna državljanka Romunije s stalnim bivališčem v Avstriji, v vozilu pa je prevažala še 6-letnega sina.

Med kontrolo so policisti posumili, da bi lahko bile identifikacijske oznake vozila ponarejene, kar so potrdili koprski kriminalisti, ki so odkrili, da ima vozilo ponarejeno številko šasije, prav tako je prišlo tudi do zamenjave registrskih tablic.

Vozilo so zasegli. V nadaljnjem postopku je bilo z ogledom vozila in preverjanjem ugotovljeno, da gre za osebni avtomobil, ki je bil v drugi polovici leta 2019 ukraden na območju Neaplja. O ugotovitvah so bili obveščani italijanski varnostni organi. Zoper voznico bo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ponarejanja listin in prikrivanja. Avtomobil bodo vrnili italijanskemu lastniku.