Slovenski pozdrav Giru

Kolesarska dirka Giro d’Italia (končni cilj današnje etape v kraju San Daniele del Friuli) je danes obiskala tudi zahodno Benečijo in Terske ter Nadiške doline. 229 kilometrov dolga etapa se je začela v Vidmu, med drugim so kolesarji obiskali Fojdo, Čenebolo in Mažerole, nato Čedad ter kraje Nadiških dolin, začenši s Špetrom, Podutano in Špikom, kjer je bil gorski cilj. Kolesarska karavana je šla tudi skozi Bardo, Viškoršo in Njivice.

V Benečiji so ponekod kolesarje in spremljevalce pozdravili dvojezični napisi dobrodošlice, tudi tisti, ki so jih na pobudo Inštituta za slovensko kulturo izdelali v špetrskem SMO. V prvem okvirnem načrtu je pisalo, da se bo etapa končala na Matajurju, v kraju na Lazah ob koči Pelizzo. Milanski organizatorji dnevnika La Gazzetta dello sport in krajevni organizator Enzo Cainero so nato sporočili, da na cestah, ki vodijo na vrh in na samem Matajurju ni dovolj prostora za zagotavljanje varnosti kolesarjev. Nato so se odločili za novo traso in za cilj v »domovini pršuta« San Danieleju.