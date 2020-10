Slovenski voznik na avstrijski avtocesti drvel 230 kilometrov na uro

Avstrijski policisti so v torek popoldne na avtocesti na vzhodu avstrijske Štajerske med merjenjem hitrosti zasačili slovenskega voznika, ki je vozil 230 kilometrov na uro. Omejitev hitrosti je presegel za 100 kilometrov na uro.

Avstrijski policisti so 38-letnemu slovenskemu vozniku naložili kazen, del katere je že moral plačati na kraju, poleg tega so mu odvzeli vozniško dovoljenje, je sporočila avstrijska policija. Vožnje ni mogel nadaljevati, ker je moral avtomobil pustiti tam, kjer so ga ustavili policisti. Višine kazni niso navedli.