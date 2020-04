Slovenski zdravniki za zdaj ne bodo šli v Italijo

V boju s covidom-19 je Slovenija načrtovala, da bo v Italijo poslala tudi ekipo zdravstvenih delavcev. Kot so izvedeli na MMC-ju RTV Slovenija, so bile pogodbe že pripravljene, 13 prostovoljcev je čakalo le še na odrejen datum odhoda in mesto napotitve. Šlo bi za 9 zdravnikov, tri medicinske sestre in enega reševalca, ki bi sestavljali začasno operativno sestavo civilne zaščite za pomoč italijanskim zdravstvenim ekipam pri zagotavljanju zdravstvene pomoči. Pomoč Slovenije z zdravniško ekipo je italijanskemu kolegu Sergiu Mattarelli v sporočilu napovedal predsednik Borut Pahor.

»Po informacijah, ki so dostopne na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR), za zdravstvene ekipe Slovenija ni zaprosila in tudi nobene ni sprejela. Slovenija je zdravstveno osebje ponudila samo Italiji,« so pojasnili na upravi. Dodali so, da ekipa v Italijo (še) ni bila napotena, ker so se razmere tam že delno izboljšale in je Italija začasno ustavila oz. zadržala sprejem dodatnih mednarodnih zdravstvenih enot, ki so jih ponudile druge države, med njimi Slovenija. »Če se bodo pokazale potrebe, bo ponovno preučena možnost napotitve slovenskih zdravnikov,« so dodali na URSZR. V primeru napotitve v Italijo je (bilo) predvideno, da stroške napotitve (plačilo dela ter stroške poti, prehrane in nočitve), krije Slovenija ‒ oziroma namestitev in prehrana po dogovoru z italijansko stranjo.