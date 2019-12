Slovenskih postavk niso odnesli

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je odobril zakon o proračunu za prihodnje leto. Celotedenska razprava, ki se je zaključila v petek zvečer, slovenskih postavk ni odnesla, zmanjšal se je le vložek v deželni sklad za manjšino, ki je namenjen financiranju šolskih, čezmejnih in medkulturnih projektov.

Vlada je prvotno predvidela 140.000 evrov, na koncu je bilo skladu odmerjenih 115.000 evrov. Se je pa vlada obvezala, da bo čimprej našla še dodatnih 25.000 evrov.

Deželni svet je sicer potrdil člene o dotacijah slovenskim organizacijam. Letni, predvidoma desetmilijonski prispevek iz državnega proračuna bodo v višini 65 odstotkov namenili 21 primarnim organizacijam slovenske manjšine, 20 odstotkov so odmerili financiranju ukrepov za rabo slovenščine v javni upravi in lokalni samoupravi, pet odstotkov gre razvoju Beneške Slovenije. Izrecno so tudi določili, da gre 35.000 evrov Zavodu za slovensko izobraževanje v Špetru, 50.000 evrov za Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) in prav toliko za Kmečko zvezo, 45.000 Skladu Mitja Čuk ter po 25.000 evrov Krožku za kulturno, športno in podporno udejstvovanje (Krut) in Mladinskemu domu v Gorici. Tem zneskom, ki jih bodo odtegnili rezini iz državnega proračuna, bo iz deželnega proračuna šlo še dobrih 20.000 evrov za Kraški pust na Opčinah.