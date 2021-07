Slovenskim šolam grozi krčenje

Na slovenskih šolah v Italiji bi v prihodnjem šolskem letu lahko zmanjkalo 50 delovnih mest in več razredov, možne so tudi težave pri izvajanju pouka. Nevarnost izhaja iz sporočila vodje Urada za slovenske šole Igorja Giacominija vsem slovenskim ravnateljicam in ravnateljem.

Giacomini je sporočil, da bodo slovenske šole razpolagale le z najmanjšim, po zakonu določenim številom učiteljev oz. profesorjev. Dodatnih kadrovskih okrepitev ne bodo odrejali. Giacomini se sklicuje na »natančna navodila« generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK Daniele Beltrame. Ravnatelje je prosil, naj do 3. avgusta sestavijo poročilo, v katerem naj opišejo strateški pomen šol ter delo, ki ga običajno opravlja dodatni učni kader.

Ravnatelji bi morali predlagati rešitve, kot so združevanje šol ali povezovanje različnih učnih smeri.