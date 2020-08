Slovensko partizansko bolnišnico vodil Italijan

Ob kapitulaciji Italije 9. septembra 1943 je večina italijanskih vojakov v Sloveniji ob splošni zmedi slekla uniforme in se skušala prebiti domov, pri čemer so jim pomagali tudi domačini, mnogi pripadniki okupacijske vojske pa so se pridružili partizanom. Med njimi je bil tudi zdravnik Amilcare Scalinci, ki je do konca vojne vodil partizansko bolnico Bobovec v Kočevskem rogu. Scalinci je v Sloveniji in tudi v Italiji praktično neznana osebnost, Primorski dnevnik pa se trudi odkriti, kdo je bil pravzaprav ta vojaški zdravnik, čigar sledi so se po vojni izgubile.

Spodbudo za »iskalno akcijo« je dala Delova reportaža z naslovom Našli do zdaj neznano lokacijo Bobovca, v kateri je novinarka Simona Fajfar podrobno opisala nedavno odkritje omenjene partizanske bolnišnice. Njeno lokacijo je našla skupina pod vodstvom Francija Palčiča (njegov oče se je zdravil v bolnišnici), v članku je tudi pričevanje 79-letnega Vladimirja Sluge, ki je kot štiriletni otrok preživel nekaj časa v Bobovcu. Presenetljiv je podatek, da je bolnišnico vodil italijanski zdravnik, ki se je po koncu vojne skoraj gotovo vrnil v Italijo, najbrž v rojstni Taranto. Palčič in slovenski zgodovinar Blaž Štangelj bi želela najti Scalincijevo družino, v Bobovcu pa se italijanskemu zdravniku hočejo oddolžiti s spominsko tablo.