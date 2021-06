Slovensko ustavno sodišče: del zakona o nalezljivih boleznih protiustaven

Slovensko ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih protiustaven. Gre za 2. in 3. točko 1. odstavka 39. člena, ki prepovedujejo oz. omejujejo gibanje in zbiranje. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, ki je bil sprejet na njihovi podlagi. V omenjenem delu zakon o nalezljivih boleznih določa, da lahko vlada prepove oz. omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost. To velja v primeru, da z ukrepi ni mogoče preprečiti, da se v Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni.

Splošni akt, s katerim se neposredno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine nedoločenega števila posameznikov, je lahko le zakon, je med drugim presodilo ustavno sodišče. Poleg tega mora zakon dovolj natančno opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja ter druga ustrezna varovala pred arbitrarnim omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je menilo sodišče, pri čemer je bilo v neskladju več odlokov o prepovedi zbiranja in gibanja.