Slovesnost na openskem strelišču

Prihodnjo nedeljo, 15. decembra, ob 15. uri, bo na openskem strelišču vsakoletna svečanost v spomin na Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča in Ivana Vadnala, ki so jih na ta dan pred 78 leti ustrelili pripadniki fašistične milicije po nalogu posebnega sodišča, ki jih je na drugem tržaškem procesu obsodilo na smrt.

Pred slabim mesecem je Tržaška občinska uprava poskrbela za drobcen korak naprej, ko je s podpisom sporazuma poverila upravljanje spomeniškega prostora pokrajinskemu odboru vsedržavnega združenja partizanov in s tem tudi uradno izročila tej organizaciji ključ za dostop do spomenika Tomažiču in tovarišem. Tako se zaključuje še eno poglavje neskončne in zapletene zgodbe, ki pa ji še ni videti konca, kajti še vedno smo daleč od prave uresničitve takoimenovanega Parka miru ...

Slavnosti govor v slovenščini in italijanščini bo letos poverjen članu vsedržavnega vodstva VZPI-ANPI Patriku Zuljanu. Svečanosti se bo, kot vsa zadnja leta, udeležil Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič in pod vodstvom Pie Cah zapel najprej pred spomenikom, uro kasneje pa na koncertu v openskem Prosvetnem domu z naslovom Pisma.