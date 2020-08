Ob koncu tedna se bo ob prehodu izrazite hladne vremenske fronte in ob vdoru hladnega arktičnega zraka vreme občutno poslabšalo. Mestoma se bodo pojavljale pogoste in močne padavine z nevihtami, ozračje se bo tudi ohladilo. V ponedeljek bo zapihala burja in se bo vreme popoldne postopno izboljšalo, v noči na torek bomo beležili občutno nižje temperature od zdajšnjih.

V torek bo delno jasno, medtem ko že v sredo po zdajšnjih izračunih pričakujemo novo vremensko fronto, ki bo predvidoma vplivala na vreme pri nas do četrtka, ko se bo vreme postopno že izboljšalo.

Občutek bomo imeli, kot da se je poletje izteklo. Toda vremenska slika nam, kot kaže, pripravlja še kakšno presenečenje. Kaže namreč, da slovo od poletja ne bo dokončno in da bo še vsaj nekaj poletnih utrinkov.

Od prihodnjega četrtka, čez približno teden dni torej, se bo namreč po zdajšnjih izračunih spet krepil subtropski anticiklon in bo toplejši ter bolj suh zrak spet dosegel naše kraje. Do konca prihodnjega tedna in morda še kakšen dan več bo predvidoma vsaj nekaj dni s prevladujočim sončnim vremenom ob postopno višjih temperaturah. Že res, da se živo srebro ne bo več vzpenjalo do zdajšnjih vrednosti in ne bo več doseglo 30 stopinj Celzija, toda vseeno bo spet topleje. Najvišje dnevne temperature bodo spet dosegale in presegale 25 stopinj Celzija, ponekod se bodo proti koncu prihodnjega tedna v najtoplejših dnevnih urah lahko vzpenjale do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija, kar pomeni, da plaže in morje ne bodo tako zlahka odpisani.