Slovo od zadnje bolničarke iz Partizanske bolnice Franja

Iz dneva v dan je manj pričevalcev grozot druge svetovne vojne. V torek, 22. decembra, se je za vselej poslovila Slavica Hmelak, poročena Furlan; bila je zadnja živeča bolničarka iz Partizanske bolnice Franja.

Slavica Hmelak se je rodila 3. maja 1922 v Idriji, oče je bil lesni trgovec. Tako kot mnoge druge primorske družine, se je tudi njena za časa fašizma izselila v Jugoslavijo, na Štajersko. V Slovenski Bistrici je končala meščansko šolo, potem pa ostala doma in pomagala očetu v njegovem lesnem podjetju. Ob začetku vojne se je začela njihova kalvarija, saj so jim nemški okupatorji zaplenili premoženje in jih izgnali na Hrvaško. Tam so živeli v velikem pomanjkanju. Po številnih prošnjah jim je uspelo, da so se vrnili k mamini družini v Idrijo.

Tudi v Idriji je hrane primanjkovalo. S sestro in prijateljicama so se v iskanju živeža nekega dne, oktobra 1943, odpravile proti Cerknemu. Ustavila jih je partizanska straža in ker niso imele dovolilnic, so jih odpeljali na zaslišanje na Komando mesta Cerkno. Tam sta se obe s sestro odločili, da gresta v partizane. Slavica je postala bolničarka, ker je imela opravljen tečaj. Konec oktobra, ko so zaradi nemškega bombardiranja ranjence preselili iz Cerkna, se je s skupino šestih negibljivih ranjencev preselila h kmetu Cmilku v Dolenje Novake, kjer je bila kasneje javka Bolnice Franja. Zaradi nemške ofenzive so morali to zatočišče kmalu zapustiti, umaknili so se v Gorenje Novake, od tam pa kmalu preko italijansko-jugoslovanske meje v Davčo in potem naprej, so ob smrti Slavice zapisali skrbniki današnjega muzeja Partizanske bolnice Franja.

Ta zimski pohod je ranjencem in njihovim skrbnikom povzročil veliko trpljenja. Po vrnitvi na Cerkljansko so se namestili pri kmetu Podnjivčanu v Dolenjih Novakih in začeli z gradnjo bolnišnice v soteski Pasice. Istočasno so manjši oddelek, ki so ga imenovali oddelek A, postavili tudi pod Cerkljanskim vrhom. 6. decembra so vanj premestili lažje ranjene. Z njimi je odšla tudi bolničarka Slavica. Aprila 1944, ko so v Davči zgradili oddelek D, so jo premestili. Upravnik oddelka D Dušan Obid se je njenega prihoda takole spominjal: »Bil sem ravno na javki v grapi. Skozi okno smo videli, kako v spremstvu kurirja Ivana sopiha proti nam tovarišica v lepo zlikanih »špichozah«, to je v smučarskih hlačah z velikim nahrbtnikom na ramenih. »Uh, ta je pa nobl,« se je brž oglasila gospodinja Tončka. »Kaj pa misliš, Tončka, da smo mi partizani kar tako? Kot da bi prišla na smučanje v Švico,« sem hudomušno pribil. In že so se odprla hišna vrata. »Zdravo!« je skoraj zavpil tovariš Ivan. »Tovariš komisar! Tu sem pripeljal tov. bolničarko Slavico,« je raportiral s stisnjeno pestjo, kot je bilo takrat v navadi. Obstala je sredi hiše, nas kritično premerila od nog do glave, si ogledala prostor in v lepi štajerski slovenščini dejala: »A, — tu sem sem prišla!« »Morda naravnost iz prelepe Štajerske, tovarišica, — po dialektu sodeč,« sem pripomnil. »Zdajle ne. Sicer pa smo res prišli iz Štajerske, iz Oplotnice, tam smo živeli, potem pa smo bežali pred Nemci,« je odvrnila.

Slavica je bila bolničarka na oddelku D, imenovali so ga tudi Švica, vse do začetka leta 1945, oskrbovala je ranjence, občasno pa je sodelovala tudi v kirurški ekipi dr. Franca Derganca.

Na svoje delo v partizanski bolnišnici se je pred leti takole spominjala: »Na oddelku D smo imeli največ naenkrat 14 ranjencev, v dveh barakah. Vsako jutro sem naprej oskrbela ranjence v zgornji baraki, nato še spodnji. Hodila sem pa tudi na teren (po hišah). Zdraviti je bilo potrebno davico, kraste. Pri neki hiši so vsi otroci imeli nekakšne nalezljive kraste, prav grozno je bilo za videti. Za ta namen sem naredila tinkturo iz hipermangana. Kraste sem odstranila s pinceto in namazala s tinkturo. Otroci so tako ozdraveli.«

In še: »Najdlje časa se je na oddelku zdravil neki Mario, s katerim sva bila prijatelja. Ker se mu je noga kar naprej gnojila, so mu jo hoteli odrezati. K sreči tega nisem dopustila. Noga se je vseeno zacelila in Mario mi je bil do konca življenja zelo hvaležen. V bolnici je pa ostal dobre štiri mesece.«

V Partizanski bolnišnici Franja je Slavica Hmelak spoznala tudi svojega moža. Rado Furlan je bil ranjen v bojih za Železnike, 20. julija 1944 so ga pripeljali v oddelek D. Slavici se je smilil in skušala mu je pomagati po najboljših močeh. Občudovala je njegovo močno voljo po ozdravitvi in veselje do življenja. Med njima se je razvila simpatija, ki je prerasla v ljubezen in v resno zvezo, čeprav sta se morala po njegovi ozdravitvi ločiti. V začetku februarja 1945 so jo poklicali na bolničarski tečaj v centralo. V grapi je potem ostala do konca vojne in tu v času zadnje sovražne ofenzive doživela tudi najtežje trenutke svoje partizanščine. Bala se je za življenja ranjencev in sotovarišev in seveda zase, za svojega ljubega in njuno še nerojeno dete. Na srečo je ofenziva za bolnišnico minila brez žrtev in v začetku maja je skupaj z ranjenci odšla v Gorico, svobodi in novemu življenju naproti.