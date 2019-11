Na avtocesti A4 se je sinoči ob 23.30 med Cessaltom in San Donajem pripetila smrtna nesreča. Avtomobil je najprej trčil v varnostno ograjo, nato ga je odbilo na sredino cestišča in se je vanj zaletel kombi. Trčenje je bilo silovito. Ena oseba je izgubila življenje, druga je bila huje poškodovana. Vozili sta uničeni. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Odsek med Cessaltom in San Donajem v smeri proti Benetkam je bil do 3. ure zjutraj zaprt.