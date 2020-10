Danes okrog 7. ure se je na nekdanji pokrajinski cesti št. 21 med krajema San Vito al Tagliamento in Bannia di Fiume Veneto na Pordenonskem pripetila smrtna nesreča. V silovitem trčenju, čigar vzroke še preiskujejo karabinjerji, so bili udeleženi motor in dva avtomobila. Motorist je bil na kraju mrtev, voznika obeh vozil pa sta bila poškodovana in so ju reševalci prepeljali v bolnišnico. Na kraj so ob reševalcih in karabinjerjih prihiteli tudi gasilci.