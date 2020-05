Na deželni cesti št. 252, t.i. »napoleonski cesti«, se je v zgodnjih popoldanskih urah v kraju Morsano pripetila smrtna nesreča. Iz še nepojasnjenih vzrokov je prišlo do trčenja, v katerem so bili udeleženi avtomobil in dva tovornjaka. Ena oseba je izgubila življenje. Na kraju so gasilci in dva rešilca službe 118, priletel pa je tudi reševalni helikopter.