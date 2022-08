V kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem je sinoči umrl 63-letni skuterist. Trčil naj bi v otok za pešce pred bolnišnico, pri čemer je padel in utrpel hude poškodbe. Reševalci so bili takoj na kraju, toda mu niso več mogli pomagati. Karabinjerji preverjajo vzroke nesreče, na kraju so bili tudi gasilci.