Smrt v Karnijskih alpah

Gorski reševalci so davi ob 8. uri med preletom s helikopterjem civilne zaščite na gori Crodon di Giaf v Karnijskih alpah zagledali truplo 70-letnega izkušenega planinca, ki so ga od sinoči pogrešali svojci v Tolmeču. Na pohod se je odpravil včeraj zjutraj. Gre za Giovannija Anziuttija iz Tolmeča, znanega in cenjenega ter izkušenega ljubitelja gora, ki je bil med drugim predsednik društva Leggimontagna ter aktiven član in odbornik karnijske zveze klubov Cai ter kluba Cai v kraju Forni di Sopra. Zdravnik mu na kraju ni mogel več pomagati in je lahko le potrdil njegovo smrt. Kaže, da je nesrečni planinec padel med spustom z vrvjo, potem ko je popustil klin.